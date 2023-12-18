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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار : المتحف القومي للحضارة يحقق أعلى إيراد في تاريخه

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

ترأس، مساء اليوم،  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

وحرص عيسى، وأعضاء المجلس، على استهلال الاجتماع في هذا اليوم التاريخي، بتوجيه التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة انتهاء الانتخابات الرئاسية والتي تم الإعلان عن نتائجها اليوم، والتي شهدت إقبالاً ومشاركة غير مسبوقة تعكس الحرص على الممارسة الديمقراطية وهو الأمر الذي نال إشادة واسعة في المحافل الدولية والإقليمية.

كما تقدموا، بخالص التهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية، داعين الله عز وجل أن يوفقه بما يعمل على استكمال خطة التنمية والتطوير والإصلاح ويحقق طموح وآمال الشعب المصري.

وعقب ذلك، قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتقديم عرض موجز عن أداء المتحف ونسبة الإيرادات التي حققها وأعداد الزائرين المصريين والأجانب به خلال الشهر الماضي، حيث أشار إلى أن المتحف حقق خلال الشهر الماضي أعلى إيراد في تاريخ المتحف، كما تحقق زيادة أيضاً في أعداد الزائرين وخاصة من الأجانب ليصبح بذلك سادس أعلي شهر في هذه المعدلات وهو ما يعكس النمو الذي تشهده حركة السياحة الوافدة إلى مصر، منوهاً أنه بنهاية عام 2023 سيشهد المتحف زيادة عما حققه المتحف خلال عامي 2021 و 2022.

ومن جانبه، ثمن أحمد عيسى كافة الجهود المبذولة من قيادات وفريق عمل وكافة العاملين بالمتحف والتي أثمرت عن ما شهده المتحف من طفرة وتطور مستمر وتعكس ما حققه المتحف من إيرادات خلال الشهور السابقة.

كما قام الدكتور أحمد غنيم بإطلاع أعضاء المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية، والتي من بينها الحفل الفني الموسيقي الذي تم تنظيمه تحت عنوان "الهوية المصرية" بالتعاون مع مجموعة صادكو، والحفل الموسيقي للموسيقار وعازف البيانو المصري العالمي رمزى يسي، وتنظيم مؤتمر صحفي للاعلان عن افتتاح المعرض الأثري المؤقت" رمسيس وذهب الفراعنة" بمحطته الرابعة بمدينة سيدني بأستراليا.

بالإضافة إلى أنه تم تنظيم عدد من المعارض منها المعرض المؤقت الذي نظم بعنوان "سلاسل المجد العسكرية المصرية عبر التاريخ " احتفالاً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، ومعرض أثري مؤقت بعنوان "إبـــداع - روائع من الفن الإسلامي" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي، إلى جانب حفل إطلاق كتاب  "الأزياء المصرية..التراث المفقود"، لـ شهيرة محرز الباحثة في مجال التراث والأزياء التقليدية، وعرض الفيلم الوثائقي" مجهول: الهرم المفقود، ، وحوار مفتوح تحت عنوان "الفن والحضارة مع الفنان الكبير حسين فهمي".

كما أشار  إلى تنظيم المتحف لمجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية في إطار حرص المتحف على رفع الوعي السياحي والأثري لدي كافة فئات المجتمع.

وتم خلال الاجتماع إحاطة المجلس بإعداد واعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف وجداول الوظائف الخاصة بهيئة المتحف بعد أن تم اعتماد الهيكل من المجلس الموقر ومن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.

وتم أيضاً، خلال الاجتماع، عرض ومناقشة التدفقات المالية لهيئة المتحف، من خلال تقديم عرض تقديمي، عن الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2023 مقارنة بذات الفترة من عام 2022، متضمناً بشكل تفصيلي أعداد التذاكر المحصلة، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب وكذلك أعداد الزائرين الطلاب، حيث شهدت هذه الفترة زيادة في أعداد الزائرين والطلاب من الأجانب.

كما تم أيضاً عرض ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025، وتوقعات الفترة القادمة، وبالمقارنة بالفعلي الذي تحقق للعام المالي 2023/2024 في ضوء ما شهدته الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية نوفمبر من العام الحالي.

كم تمت إحاطة أعضاء المجلس بمد فترة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بجميع محتوياته والتي من بينها التابوت الخشبي الخاص بالملك رمسيس الثاني حيث يعد هذا التابوت أحد أهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف.

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وزير السياحة والاثار المتحف القومي للحضارة أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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