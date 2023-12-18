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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

صدى البلد

ارتفعت أسعار الأرز خلال الفترة الحالية ليصل سعر الكيلو إلي 35 جنيهًا للكيلو بعد أن وصل سعره منذ  أشهر  إلي 20  جنيهًا للكيلو بالأسواق للمستهلك ويرجع ذلك إلي عدة أسباب لعل أبرزها قلة المعروض من الأرز بالأسواق ، لكن اليوم بدأت أسعار الأرز تتراجع ، إذ تراجع سعر طن الأرز الشعير حوالى 300 جنيهًا .

أسعار الأرز السائب
 

يسجل أعلى سعر للأرز السائب 36 جنيهًا للكيلو ويبدأ من 30 جنيهًا 

سعر الأرز المعبأ

يتراوح سعر كليو الأرز المعبأ بين 37ل 45 جنيهًا

سعر الأرز الأبيض 

سعر الأرز الابيض رفيع الحبة يتراوح ما بين 27 ل 30 ألف جنيه للطن، فيما ستراوح سعر الأرز الأبيض عريض الحبة بين 28 ل 30 ألف جنيه للطن.

سعر الأرز الشعير 

انخفضت سعر الطن الأرز الشعير رفيع الحبة ليصل سعره إلي 19300 ألف جنيه بعد أن سجل 19600 جنيهًا للطن، فيما يتراوح سعر أرز الشعير عريض الحبة بين 20 ل 21 ألف جنيه في مختلف المضارب على مستوى الجمهورية.
 

وتوقع حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، استمرار ارتفاع أسعار الأرز فى ظل ندرة المعروض التى نشهدها حاليا وليس لها أي مبرر دون جشع التجار .

وقال " أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " إن أسعار الأرز ارتفعت ارتفاع كبير ، لافتا إلي أنه  كان يتوقع مزيد من التراجع الأيام الماضية 
 

وأشار " نقيب الفلاحين "   إلي أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الارز ، هو قلة كميات الأرز المعروضة بالأسواق  ، مع احتكار التجار للسلعة لطرح كميات كبيره من الارز المخزن للبيع بعد ارتفاع أسعاره .
 

ولفت " نقيب الفلاحين " إلي أن المساحة التى يتم تحديدها لزراعة الأرز  تحقق 3 أهداف أولها الاكتفاء الذاتي محليا، وتساهم في ترشيد استهلاك المياه وتمنع تطبيل الأراضي الزراعية القريبة من البحر.

 

وكانت أصدرت الحكومة قرارًا بـ حظر زراعة الأرز في محافظتي الفيوم وبني سويف، وذلك بهدف الحفاظ على المياه، ووجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بحظر زراعة الأرز بشكل قاطع في المحافظات التي لا يسمح فيها بزراعته مثل محافظتى الفيوم وبني سويف، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات لتأثيرها السلبي الشديد على إدارة وتوزيع المياه بتلك المحافظات.

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