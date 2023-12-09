بعد حظر زراعة الأرز بمحافظتين.. الفلاحين: نتمنى إعادة النظر في القرار

أصدرت الحكومة قرارًا بحظر زراعة الأرز في محافظتي الفيوم وبني سويف، وذلك بهدف الحفاظ على المياه، ووجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بحظر زراعة الأرز بشكل قاطع في المحافظات التي لا يسمح فيها بزراعته مثل محافظتى الفيوم وبني سويف، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات لتأثيرها السلبي الشديد على إدارة وتوزيع المياه بتلك المحافظات.



وفى هذا الصدد ، أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن قرار وزارة الموارد المائية والري بحظر زراعة الأرز فى محافظتي بني سويف والفيوم جاء تأكيدا لقرارات سابقة ، حيث يتم حظر زراعة الأرز منذ سنوات فى جميع محافظات مصر فيما عدا 9 محافظات وهى : “الإسكندرية والبحيرة والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد” ، كما أنه مسموح بزراعته فى أحواض فيها.



الإنتاج المحلي

وأوضح " أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أنه لو قلت مساحة الأرز المنزرعة عن الكمية المحددة، ستؤثر على الإنتاج المحلي، وسنلجأ إلى الاستيراد، ولو زادت عن الكمية المحددة، ستنخفض الأسعار ويعانى المزارعون والمنتجون .



3 أهداف

وأشار " نقيب الفلاحين " إلي أن المساحة التى يتم تحديدها لزراعة الأرز تحقق 3 أهداف أولها الاكتفاء الذاتي محليا، وتساهم في ترشيد استهلاك المياه وتمنع تطبيل الأراضي الزراعية القريبة من البحر.

محافظة الفيوم زرعت الأرز بالمخالفة العام الماضي لذا تم إصدار هذا القرار ، متمنيا إعادة النظر فى هذا القرار ، حيث أن زراعة الأرز فى الفيوم يعتمد على المياه الجوفية بالتالي لانستفاد بها إلا فى الزراعة ، مضيفًا أننا نحتاج إلى مزيد من زراعة الأرز من خلال تقنين زراعته وليس منعه .



وأوضح أنه يمكن تقنين زراعة الأرز من خلال زراعته على المصاطب أو الكثرة من زراعة أصناف الأرز الجافة والتى لاتحتاج إلي الكثير من المياه حتى لا تؤتي ثمار هذا القرار بالعكس والتأثير على أسعار الأرز بالأسواق ، مشيرًا إلى أنه تم زراعة 500 ألف فدان من الأرز بالمخالفة هذا العام .

ولفت إلي أن محصول الأرز متهم بأنه يحتاج إلي الكثير من المياه على الرغم من أن هناك أنواعا منه تتحمل الجفاف والملوحة.