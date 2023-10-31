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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: حصاد محصول الأرز بإنتاجية وفيرة في مزارع مفيض باريس

محصول ارز
محصول ارز

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن بدء موسم حصاد محصول الأرز في مزارع مفيض باريس والذي حقق إنتاجية وفيرة فى المساحات المنزرعة بعد صدور قرار المحافظ بزراعة الأرز فى محيط بحيرة باريس بفترة سماح لمدة عام للراغبين من أبناء المحافظة، مع توفير التقاوى بأسعار مخفضة مع بداية الموسم بالتعاون مع وزارة الزراعة، استجابةً لمطالب المزارعين فى ظل حظر زراعات الأرز بنطاق المحافظة حفاظًا على الخزّان الجوفى.


وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم على فتح باب التقدم للحصول على قطع أراض زراعية بمساحة من 5 إلى 10 أفدنة بأسعار رمزية ومهلة للسداد لراغبى زراعة الأرز بمحيط بحيرة مفيض باريس، كمبادرة للاكتفاء الذاتى وتوفير فرص دخل متزايدة وذلك بصفة خاصة لأبناء المحافظة على مستوى كل المراكز والقرى.

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وتضمنت شروط مبادرة زراعة الأرز فى منطقة مفيض باريس فقط على مستوى المحافظة أنه يجب على المتقدم أن يكون من أبناء الوادي الجديد وألا يكون موظفا ويكون مسجلاً بالقوى العاملة بأنه لا يعمل ولديه بطاقة الرقم القومى سارية ويتم تلقى الطلبات بالمركز التكنولوجى بديوان عام الوحدة المحلية.

أبناء المحافظة استجاب اراض زراعية استجابة أسعار رمزية أسعار مخفضة اري أعلنت أعلن المراكز والقرى اللواء دكتور محمد الزملوط المزارع إلى الموسم بأسعار مخفضة الوادى الجديد

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