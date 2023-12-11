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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شعبة الأرز يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

صدى البلد

أدلى رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بصوته الانتخابى اليوم الإثنين.

ويأتي ذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة أحمد بهجت مناع ببندر دمنهور بمحافظة البحيرة مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية  2024 واجب وطنى على الجميع  لاستكمال إنجازات الدولة في كافة القطاعات .
 
وأكد "رجب شحاتة" أن ما شهدته اللجان الانتخابية خلال أول يومين من توافد حشود كبيرة من المواطنين من كافة الفئات يؤكد مدى وعى الشعب المصرى للوقوف خلف الدولة المصرية في هذا الوقت  الراهن ،خاصة في ظل الأحداث الراهنة في الدول المجاورة ،داعيا  الجميع الى المشاركة الإيجابيّة حفاظا على أمن واستقرار البلاد  .

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