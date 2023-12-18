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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات البحرية تحصل على وسام التميز في استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية

الفريق أشرف عطوة
الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية

حصلت شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية على وسام التميز فى استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية SAG AWARD 2023 من مؤسسة "إيزرى" العالمية عن مشروع تطوير البنية التحتية المكانية البحرية لجمهورية مصر العربية.

 

ويعد الوسام من أقوى الأوسمة العالمية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية والتى يتم الترشح لها من المؤسسات العاملة فى هذا المجال.

 

القوات البحرية

ويعتبر الوسام تتويجاً لجهود شعبة المساحة البحرية التى قامت خلال الأعوام السابقة بتغطية كامل المياه المصرية ببيانات هيدروجرافية حديثة ومتسقة ومدققة ، وإنتاج خرائط بحرية دولية تغطى المياه المصرية من الساحل وحتى المنطقة الإقتصادية الخالصة.

قائد القوات البحرية

وسلمت شركة "كواليتى ستاندرز لتكنولوجيا المعلومات" وكيل مؤسسة "إيزرى" العالمية الوسام لرئيس شعبة المساحة البحرية بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات البحرية .

وتلعب شعبة المساحة البحرية دوراً محورياً بالغ الأهمية فى المجال البحرى للدولة المصرية يتمثل فى إستغلال المعلومات المكانية البحرية لضمان فاعلية كافة الأنشطة البحرية بالمياه المصرية بالإشتراك مع كافة الشركاء الرئيسين فى المجال البحرى للدولة وخاصة الأنشطة المتصلة بقطاع الطاقة بالبحر.

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القوات البحرية شعبة المساحة البحرية قائد القوات البحرية البنية التحتية المياه المصرية

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