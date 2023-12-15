اخبار مصر على مدار 24ساعة.. 500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع "تكافل وكرامة"

اخبار مصر.. نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية بمبلغ ٥۰۰ مليون دولار أمريكي... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية بمبلغ ٥۰۰ مليون دولار أمريكي.

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الرئيس السيسي والعاهل البحريني يتوافقان حول ضرورة وضع حد للأوضاع في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

مخدرات ومستلزمات طبية.. ضبط 8 محاولات تهريب في مطار القاهرة| صور

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية من ضبط 8 محاولات تهرب جمركي لكمية من المواد المخدرة ومستحضرات التجميل ومستلزمات طب العيون والأسنان

وزير الآثار: مصر تستهدف نمو السياحة ما بين 25 و30% سنويا

أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة في مصر يتراوح معدلاته ما بين 25% إلى 30 % سنويا في ظل توقعات أن تشهد معدلات النمو العالمية تباطؤ نسبي حتى تعود إلى معدلاتها الطبيعية وهو ما يعني تحقيق نمو في الحصة السوقية لمصر بشكل متسارع من خلال إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران إلى مصر؛ والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار؛ وتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري.

بعثة الاتحاد الأفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية تشيد بالمشاركة الكثيفة للمرأة المصرية

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم السيدة سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهي النائبة السابقة لرئيس أوغندا، وتشغل حالياً منصب المستشار الخاص لرئيس أوغندا لشئون الصحة والسكان، وتتمتع بعضوية لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الأفريقي.

مدبولي: مُستعدون لتقديم حوافز وتيسيرات لشركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توطين الصناعات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات المعنية.

مناقشات مصرية سعودية لزيادة الحركة السياحية

انطلقت فعاليات ورشة العمل المهنية السياحية المصرية السعودية المشتركة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والتي تُقام في إطار فعاليات القافلة السياحية المصرية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى المملكة العربية السعودية، حالياً، ويشارك بها وفد رسمي من الوزارة والهيئة وممثلون عن القطاع السياحى الخاص المصرى.

الرقابة المالية: فتح آفاق عديدة للتعاون مع الهيئة النووية والإشعاعية

استقبل الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم، الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور أسامه صديق وبحضور السفير مجدي راضي مستشار رئيس الهيئة للتعاون الدولي والإعلام .

الصحة العالمية: 88 دولة لا تحمي أطفالها من السجائر الإلكترونية

حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر السجائر الإلكترونية، وأنها تشكل مخاطر صحية خطيرة، وأنه يجري "تسويقها بقوة" بين الشباب، مشيرة إلى أنه لا توجد قواعد معمول بها في أجزاء كبيرة من العالم لحماية الأطفال من آثارها الضارة.

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

كشف الدكتور خالد بدوي، رئيس إحدى شركات السكر، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء لبحث آليات توفير السكر في الأسواق، كما كشف عن مفاجأة أيضًا حول سعر توريد كيلو السكر للتجار.

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

أعلن مجلس الوزراء قرار جديد لتحجيم أسعار السلع ، وضبط الأسواق بالتزامن مع بعض الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمواطنين.

هيقل 40 جنيهًا |بشرى سارة بشأن أسعار البصل فى هذا الموعد

شهدت أسعار البصل في الأسواق، ارتفاعًا جديدًا ليتراوح سعر كيلو البصل من 35 إلى 45 جنيهًا في الأسواق ، مما أثار الجدل بين المواطنين خاصة وأن سعره خلال الأعوام السابقة لم يتعد الـ 12 جنيها .

غدا.. صرف الدعم النقدي الشهري تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف “معاش ” مساعدات تكافل و كرامة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣ ، الذى ينتظره جميع المستحقين لشراء احتياحاتهم ومستلزماتهم من السلع .

عقار مغشوش لعلاج الضعف الجنسي.. هيئة الدواء تكشف التفاصيل

في إطار منشورتها الدورية ، نشرت هيئة الدواء المصرية تحذيراً حمل رقم 30 لعام 2023، بشأن بعض العبوات المغشوشة لعقار يستخدم لعلاج الضعف الجنسي .

هيئة المحطات النووية: أزمة الدولار ليس لها تأثير على مشروع الضبعة

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن مصر دولة عريقة في المجال النووي وليست دولة وافدة.

رسمياً.. مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقیة حمایة البیئة البحریة خلال 2025|صور

أكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم الإعلان رسمياً عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025 وقد لاقى القرار ترحيبا كبيراً من الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وزير النقل يكشف الموقف التنفيذي للعمل بمشرعي مونوريل شرق وغرب النيل

واصل الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها حيث تفقد الوزير يرافقه كل من اللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق وأندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية مواقع العمل بمشروع مونوريل شرق النيل وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروع والذي يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)

قرار جديد لـ الرئيس بشأن الزيادة الخاصة لرأسمال بنك التنمية الأفريقي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 2021/5 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية فى عدد 19650 سهمًا، فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقًا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)؛ منها 1179 سهمًا مدفوعًا (paid-up) عبارة عن (521 سهم الزيادة العامة السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابع

الصحة: نشاط الإنفلونزا الموسمية فاق المعدل العالمي

نشرت وزارةالصحة والسكان تقريراً بعنوان « ترصد الإنفلونزا الأسبوعي 18 نوفمبر 2023 ».