هيقل 40 جنيهًا |بشرى سارة بشأن أسعار البصل فى هذا الموعد

شهدت أسعار البصل في الأسواق، ارتفاعًا جديدًا ليتراوح سعر كيلو البصل من 35 إلى 45 جنيهًا في الأسواق ، مما أثار الجدل بين المواطنين خاصة وأن سعره خلال الأعوام السابقة لم يتعد الـ 12 جنيها .

منع تصدير البصل

وفى هذا الصدد ، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه يشيد بقرار رئيس الوزراء بمنع تصدير البصل حتي تعود أسعاره إلي طبيعته وذلك حفاظا على التوازن بالأسواق ، متوقعا انخفاض أسعار البصل خلال أسابيع قليلة مقبلة وذلك بسبب زيادة المعروض منه بعد غلق باب التصدير لفترة معينة ، حيث يظهر محصول البصل المقور في شهر يناير وفبراير وبالتالي هذا المحصول يخفف الأزمة .



وأضاف " أبوصدام " خلال تصريحات لـ"صدي البلد " أن أسعار البصل ارتفعت إلي مستويات لم نشهدها من قبل بالأسواق نتيجة لعدة أسباب على رأسها تصدير كميات كبيرة هذا العام رغم أن المساحة المزروعة أقل بكثير من العام الماضي لخسائر الفلاحين في البصل وبالتالي كانت الزراعات أقل في هذا الموسم ، إذ يحتل البصل المركز الثالث بعد الموالح والبطاطس من حيث التصدير .

المساحة المزروعة بالبصل

وأوضح " نقيب الفلاحين " أن المساحة المزروعة بالبصل بلغت نحو 195 ألف فدان بإجمالي إنتاج 2.9 مليون طن تكفي للاستهلاك المحلي وتحقيق فائض تصديري ، مطالبا بوضع خريطة زراعية فى مصر من ناحية الإنتاج والاستهلاك؛ لتحقيق التوازن داخل السوق المصرية.

وأضاف أزمة سعر البصل ليست محلية، بل عالمية، مؤكداً ان سعر كيلو البصل سيصل إلى 5 جنيهات في شهر أبريل المقبل.



كما أوضح حسين أبو صدام خلال تصريحات تليفزيونية، أنه من أحد أسباب أزمة البصل الحالية أن الدولة صدرت كمية كبيرة من البصل، رغم صغر المساحات المزروعة بـ البصل، لافتاً إلى أن كل الدول التي كانت تنتج البصل خفضت التصدير.

وأشار نقيب الفلاحين إلى، أن الحكومة تأخرت للغاية في قرار منع تصدير البصل ، لأنه صدر بعد انتهاء الموسم التصديري، مضيفاً أن المزارعون قللوا المساحات المزروعة من البصل بسبب خساراتهم ، و ذلك أحد أسباب أرتفاع أسعار البصل هذا العام.





إقبال عالمي

ولفت إلى أن البصل المصري عليه إقبال عالمي هذا الموسم بسبب وضع الهند أكبر مصدر للبصل في العالم رسوم جمركية على التصدير، بالإضافة إلى إصابة الهند وباكستان بسيول وفيضانات أدت إلى قلة الإنتاج، فضلا عن الجفاف الذي أصاب أوروبا.

وأوضح أن البصل المصري الأجود في العالم وأن مصر ثالث منتج للبصل على مستوى العالم ويتم تصديره بودر أو خام.





كما علق عز الدين حسن جودة، رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على ارتفاع أسعار كيلو البصل لأكثر من 45 جنيهًا ببعض الأسواق، مشيرًا إلى أنه العام الماضي طالب بوقف تصدير البصل في ظل انخفاض انتاجه العام الماضي.

وأوضح رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديري خلال تصريحات تليفزيونية، أنه من الوارد استمرار قرار وقف تصدير البصل، متوقعًا انخفاض سعر البصل في المحصول الجديد (بعد شهر فبراير المقبل) ما بين 12 إلى 15 جنيهًا، ومن ثم سينخفض إلى أقل من ذلك قليلًا مع نهاية مارس وبداية أبريل.





وأكد أن إنتاج البصل العام الماضي انخفض لأكثر من 50%، وهذا رقم كبير، وتم الحديث إلى المسؤولين وطالبنا بوقف تصدير البصل حتى لا تتفاقم الأزمة.