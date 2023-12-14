نقيب الفلاحين يكشف عن موعد انخفاض سعر البصل لـ 5 جنيهات|فيديو

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أزمة سعر البصل ليست محلية، بل عالمية، مؤكداً ان سعر كيلو البصل سيصل إلى 5 جنيهات في شهر أبريل المقبل.

أسباب أزمة البصل الحالية

وأضاف حسين أبو صدام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنه من أحد أسباب أزمة البصل الحالية أن الدولة صدرت كمية كبيرة من البصل، رغم صغر المساحات المزروعة بـ البصل، لافتاً إلى أن كل الدول التي كانت تنتج البصل خفضت التصدير.

وأشار نقيب الفلاحين إلى، أن الحكومة تأخرت للغاية في قرار منع تصدير البصل ، لأنه صدر بعد انتهاء الموسم التصديري، مضيفاً أن المزارعون قللوا المساحات المزروعة من البصل بسبب خساراتهم ، و ذلك أحد أسباب أرتفاع أسعار البصل هذا العام.