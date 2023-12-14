برلماني: أزمة ارتفاع سعر البصل امتداد غير عادي.. لعدم الاكتراث بحياة الناس|فيديو

قال عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، إن أزمة ارتفاع سعر البصل هي امتداد غير عادي لعدم الاكتراث بحياة الناس وأمنهم الغذائي، لافتاً إلى أن المواطنون يصطفون في طوابير كبيرة في المحلة الكبرى للحصول على سكر.

البصل و السكر سلع متوفرة في مصر

وأضاف عبد المنعم إمام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، قائلاً:" هل وزير التموين لا يستشعر الحرج و المسئولية السياسية تجاه ارتفاع أسعار السلع الأساسية؟"



وتابع:"البصل و السكر سلع متوفرة في مصر، و بها فائض ، و لا يوجد لدينا عجزفي البصل و السكر ،و لا نحتاج لإستيرادهما"