القصة الكاملة لمنع تصدير البصل.. هذا موعد انخفاض الأسعار.. وكم سيصل الكيلو؟

وزير الزراعة :انخفاض أسعار البصل والبطاطس بالأسواق خلال 15 يوما

الشئون الاقتصادية بالزراعة: توقعات بانخفاض أسعار البصل بعد قرار الوزراء بمنع تصديره



الفلاحين : ارتفاع أسعار البصل إلي أقصي مستوياته.. والكيلو تخطى ال 40 جنيهًا

قررت لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، برئاسة د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس 2024 وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع ، مع طرح تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.

ووفقا لتصريحات وزير الزراعة، السيد القصير، فإن صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث فى قائمة الصادرات الزراعية خلال ذات الفترة بعد أن بلغ إجمالى حجم 238 ألفا و916 طن بصل، كما تم فتح أسواق تصديرية مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصرى.



وأوضح "القصير" خلال تصريحات له، أن الفلاح يلمس الدعم والجهد المبذول من مؤسسات الدولة لقطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية لتحقيق الأمن الغذائي.

وكشف " وزير الزراعة" عن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس والبصل، قائلا: "الارتفاع الحالي في أسعار البصل والبطاطس سببه العروة الموسمية ونبحث عن بدائل وآليات لتفادي تلك الفترة وتقليصها" ، متوقعًا انتهاء موجة الارتفاع خلال 15 يومًا على الأكثر، مشيرًا إلى أن الأسعار تحكمها عناصر التكلفة مثل الأسمدة وإيجار الأرض والعمالة وتؤدي كلها إلى ارتفاع السعر

انخفاض أسعار البصل

وفى هذا الصدد ، قال الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة ، إن قرار رئيس الوزراء سوف يؤدي إلي انخفاض أسعار البصل بالأسواق خلال الفترة المقبلة، حيث أن التجار المحتكرة للمحصول ستظهره بالأسواق خوفا من تلفه وبالتالى يزيد المعروض وتقل الأسعار.

وأضاف " عبد المحسن" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن هناك قلة من التجار اشترت البصل من المزارعين وتخزينه، نظرا لأنه سلعة قابلة للتخزين، وذلك من أجل احتكاره ومن ثم بيعه بأسعار مرتفعة جدا للمواطنين مما تسبب فى ارتفاع أسعاره



وتوقع "رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة" انخفاض أسعار البصل الفترة المقبلة بعد زيادة المعروض منه فى الأسواق .

كما ، أشاد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، بقرار رئيس الوزراء بمنع تصدير البصل حتي تعود أسعاره إلي طبيعته وذلك حفاظا على التوازن بالأسواق ، متوقعا انخفاض أسعار البصل خلال أسابيع قليلة مقبلة وذلك بسبب زيادة المعروض منه بعد غلق باب التصدير لفترة معينة ، حيث يظهر محصول البصل المقور في شهر يناير وفبراير وبالتالي هذا المحصول يخفف الأزمة .



وأضاف " أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن أسعار البصل ارتفعت إلي مستويات لم نشهدها من قبل بالأسواق نتيجة لعدة أسباب على رأسها تصدير كميات كبيرة هذا العام رغم أن المساحة المزروعة أقل بكثير من العام الماضي لخسائر الفلاحين في البصل وبالتالي كانت الزراعات أقل في هذا الموسم ، إذ يحتل البصل المركز الثالث بعد الموالح والبطاطس من حيث التصدير .

وتابع قائلا:" أتوقع انخفاض أسعار البصل للنصف خلال شهر من الآن ليصل سعر الكيلو إلي 25 جنيهًا، ثم يحدث انخفاض تدريجي آخر لترجع إلي أسعاره الطبيعية بعد مارس المقبل " .

وأوضح " نقيب الفلاحين " أن المساحة المزروعة بالبصل بلغت نحو 195 ألف فدان بإجمالي إنتاج 2.9 مليون طن تكفي للاستهلاك المحلي وتحقيق فائض تصديري ، مطالبا بوضع خريطة زراعية فى مصر من ناحية الإنتاج والاستهلاك؛ لتحقيق التوازن داخل السوق المصرية.



وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى تقوم ببحثها فى دعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.



كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مؤكداً أهمية العمل أيضاً على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات