تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لإرتفاع أسعار البصل

موعد انخفاض أسعار البصل

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال” تغطية خاصة عن اسعار البصل و البطاطس التي زادت خلال الفترة الاخيرة بشكل مبالغ لذلك تحركت الحكومة بشكل عاجل للتصدي لهذه الازمة.

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شهدت أسعار البصل، ارتفاعا غير مسبوق اذا وصل سعر الكيلو الي 40 جنيها بمعدل زيادة يصل لأكثر من 30 ضعفًا عن العام الماضي، وهذا يرجع إلى سوء الإدارة في عملية التصدير ومن جانبه ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، للتوصل إلى حل لأزمة ارتفاع أسعار بعض السلع.

وخلال الاجتماع، تم التوافق على اصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع، كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.

كلف ايضا الدكتور مصطفى مدبولي وزير العدل، بإعداد تعديل تشريعي، بتغليف العقوبة على محتكري السلع، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات وجدد تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية،

ومن جانبه قال وزير الزراعة، السيد القصير، إن صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث فى قائمة الصادرات الزراعية خلال نفس الفترة بعد أن بلغ حوالى 916 طن بصل، كما تم فتح أسواق تصديرية جديدة مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصرى.



وكشف " وزير الزراعة" عن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس والبصل، وقال إن الارتفاع الحالي في أسعار البصل والبطاطس سببه العروة الموسمية وانه يتم البحث عن بدائل وآليات لتفادي تلك الفترة وتقليصها ، وتوقع انتهاء موجة الارتفاع خلال 15 يومًا كحد اقصى

ومن جانبه ايضا أشاد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، بقرار رئيس الوزراء بمنع تصدير البصل حتي تعود أسعاره إلي طبيعته وذلك حفاظا على التوازن بالأسواق ، متوقعا انخفاض أسعار البصل خلال أسابيع قليلة مقبلة وذلك بسبب زيادة المعروض منه بعد غلق باب التصدير لفترة معينة ، حيث يظهر محصول البصل المقور في شهر يناير وفبراير وبالتالي هذا المحصول يخفف الأزمة .