حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

مميزات لا تتخيلها عن ماكينة الذهب

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد ، تغطية خاصة عن ماكينة الصرف الآلى لصرف الذهب و بيع السيائك الذهبية بشكل اكثر سهولة .

شاهد الفيديو

معظم المواطنين يقبلون على شراء الذهب سواء للحفاظ على اموالهم او استثمارها، وفى خطوة ايجابيه من الحكومة عملت الدولة على طرح ماكينات ATM للذهب.

حيث افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اول امس المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نبيو"



شهد وزير التموين إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين، وهذه الخطوة تأتى لدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM، لتجربة أفضل للعملاء.



وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين عن زيادة عدد المشتركين في المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نبيو"، ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا، فضلا عن ان هناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلي 110 مشترين.

ونوه بأن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلي جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلي موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.



وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب، أن مساحة العرض لنبيو قد تضاعفت علي مدار دوراته الثلاث، حيث تبلغ مساحة العرض للنسخة الحالية 8000 متر مربع مقارنة بمساحة عرض 3000 متر مربع في دورته الأولي.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة حوالي 50 من كبار مؤسسات انتاج – تجارة - تداول الذهب وماكينات التصنيع لجميع العمليات الإنتاجية ومنتجات المشروعات المغذية لتجارة الذهب، بالإضافة إلي عارضين دوليين من دول (الامارات العربية المتحدة – إيطاليا – المانيا – تركيا – الصين).

وتشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين، فضلا عن جناح خاص لعرض أعمال شباب المصممين المصريين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين، ودعم ظهور تلك الأعمال الإبداعية المصرية للأسواق العالمية مجانًا للمساهمة في دعم رواد الأعمال من المصممين.



من جانبه ‏قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صياغة الذهب إن فكرة إنشاء ماكينة ATM للذهب جاءت بعد ملاحظة الدولة إقبال المصريين للاستثمار في الذهب، خاصة السبائك الذهب والجنيهات لقلة المصنعية التي تبدأ من 20 جنيها في الأوزان الكبيرة وبحد أقصى 100 جنيه في الأوزان الصغيرة التي تبدأ من 1 إلى 5 جرامات.

وأوضح إن هناك بعض الماكينات سوف تطرحها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة مخصصة لبيع سبائك الذهب وسوف تكون متواجدة في العديد من المولات الشهيرة".

واشار الى أنه تم طرح أحد الماكينات في المولات الشهيرة ليتعامل معها المواطنين في شراء السبائك بسعر يوم الشراء

هذه الماكينات ستعمم في مختلف المحلات الشهيرة في مصر

وقال الدكتور ناجي فرج، أن شراء السبائك سوف يتم من خلال معاملات في المكان المخصص لذلك الفترة المقبلة

ويستطيع المواطن ان يقوم باستخدام كارت الفيزا لشراء الذهب وسوف تخرج السبائك التى يريد اقتناءها ،له على الفور

وشرح طريقة عمل ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب، وقال تكون من خلال وضع النقود بقيمة سعر الجرام الحالي في مصر، لتسحب الماكينة، الأموال، وتُخرج للمواطن، الذهب المطلوب بالجرامات التي حددها، على الفور.



ونوه بأن ماكينة ATM هي ماكينة مثل مكانيات الصرف الموجودة لدى جميع البنوك، وفيها يتم طلب قيمة الذهب من الماكينة، ووضع النقود بثمن سعر الجرام الحالي، ويحصل المواطن على الفور على الذهب المطلوب بالجرامات التي حددها بمنتهى البساطة، وهو أمر متداول ويساعد على الادخار ومتاح في العالم منذ أكثر من 10 سنوات

وأضاف أن المشغولات الذهبية لها أهمية كبرى، إذ يوازي كل 100 طن من الذهب 6 مليارات دولار، والدول تسعى لرفع الاحتياطي الاستراتيجي للذهب، ومصر الآن تملك رصيدًا جيدًا منه، بما يعادل 125 طنا، ونأمل أن نتخطى الـ 200 طن بالمجهودات الكبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية".