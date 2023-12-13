شعبة الخضروات: أزمة البصل مستمرة.. وانفراجة في أبريل

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، تفاصيل أزمة ارتفاع أسعار البصل في السوق المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت قرارا بوقف تصدير البصل.

وأضاف النجيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاربعاء ، أن سعر كيلو البصل في أسواق الجملة وصل إلى ٣٥ جنيها وفي أسواق التجزئة ٤٥ جنيها، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البصل يرجع لقلة المعروض من البصل القديم.

وتابع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن أزمة ارتفاع أسعار البصل مستمرة حتى بداية شهري مارس وابريل، لافتا إلى أن البصل الجديد سعره ٢٠ جنيها للكيلو الواحد.

وأشار إلى أن سعر البصل سيظل في صعود حتى شهر ابريل المقبل، مناشدا المزارعين عدم تخزين البصل حتى لا يرتفع سعره.

وأكمل حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أنه يجب وضع منافذ ثابتة ومتحركة لبيع الخضروات بسعر التكلفة، وهناك عقبات تواجهنا لوضع منافذ لبيع الخضروات بأسعار التكلفة.