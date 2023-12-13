وصل لـ 45 جنيها.. تحرك حكومي عاجل للسيطرة على أسعار البصل

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول ما تشهده أسعار البصل في الأسواق، من ارتفاع جديد ليتراوح سعر كيلو البصل من 35 إلى 45 جنيهًا في الأسواق، الأمر الذي جعل أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق الأكثر تداولا على محركات البحث، وسط تساؤل المواطنين عن موعد انخفاضه مرة أخرى.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، للتوصل إلى حل لأزمة ارتفاع أسعار بعض السلع.

وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع، كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو ..