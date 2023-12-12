بعد قرار منع تصديره.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار البصل بالأسواق

قررت لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، برئاسة د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس 2024 وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع، مع طرح تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.

انخفاض أسعار البصل

وفى هذا الصدد ، قال الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن قرار رئيس الوزراء سوف يؤدي إلي انخفاض أسعار البصل بالأسواق خلال الفترة المقبلة، حيث أن التجار المحتكرين للمحصول بالأسواق سيضطرون إلى طرحه خوفا من تلفه وبالتالى يزيد المعروض وتقل الأسعار.

تخزين البصل

وأضاف " عبد المحسن" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن هناك قلة من التجار اشترت البصل من المزارعين وقاموا بتخزينه، نظرا لأنه سلعة قابلة للتخزين، وذلك من أجل احتكاره ومن ثم بيعه بأسعار مرتفعة جدا للمواطنين وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعاره

وتوقع "رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة" انخفاض أسعار البصل في الفترة المقبلة بعد زيادة المعروض منه فى الأسواق .

تصدير البصل

ووفقا لتصريحات وزير الزراعة، السيد القصير، فإن صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث فى قائمة الصادرات الزراعية خلال ذات الفترة بعد أن بلغ إجمالى 238 ألفا و916 طن بصل، كما تم فتح أسواق تصديرية مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصرى.

وأوضح "القصير" خلال تصريحات له، أن الفلاح يلمس الدعم والجهد المبذول من مؤسسات الدولة لقطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية لتحقيق الأمن الغذائي.

أسباب ارتفاع الأسعار

وكشف "السيد القصير وزير الزراعة" عن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس والبصل، قائلا : "الارتفاع الحالي في أسعار البصل والبطاطس سببه العروة الموسمية ونبحث عن بدائل وآليات لتفادي تلك الفترة وتقليصها" ، متوقعًا انتهاء موجة الارتفاع خلال 15 يومًا على الأكثر، مشيرًا إلى أن الأسعار تحكمها عناصر التكلفة مثل الأسمدة وإيجار الأرض والعمالة وتؤدي كلها إلى ارتفاع السعر بالأسواق .