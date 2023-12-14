عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسمياً.. مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقیة حمایة البیئة البحریة خلال 2025|صور

صدى البلد

أكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم الإعلان رسمياً عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025 وقد لاقى القرار ترحيبا كبيراً من الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وقد أوضح الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، انه تم إنتهاء فعاليات الدورة الـ 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة فى اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط  "اتفاقية برشلونه" بمدينة سلوفينيا، حيث أسفر المؤتمر عن اعتماد ما يقرب من  عشرون قراراً معني بكافة مجالات العمل البيئي في منطقة المتوسط منها ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة  الساحلية المتكاملة وآليات كتابة واعتماد التقارير الدورية ، وقد تم خلال الإجتماع  تقييم الأنشطة و الميزانية المقررة خلال العامين الماضيين و اعتماد القرار الخاص بذلك  ، كما  تم مناقشة  موقف المساهمات السنوية للدول الأعضاء، وتم  التطرق لعدد من القضايا الفنية ذات الصلة بالبيئة البحرية منها ما يتعلق بالمحميات البحرية والإدارة المتكاملة لمياه الصابورة .

وفى إطار الاجتماعات الثنائية التي عقدت خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة، عقد  الدكتور علي أبو سنة  الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة اجتماعاً مع “اليزابيث مريما”، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، بحضور  الدكتورة هبة شعراوى رئيسة الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات، تناول الاجتماع أهم البرامج المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منها إنشاء " التجمع البيئي" تحت مظلة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN"  ، حيث من المقرر عقد اجتماع خاص  بهذا الموضوع خلال شهر فبراير القادم في نيروبي،  ووجهت “اليزابيث” الدعوة  للرئيس التنفيذي للمشاركة في هذا الحدث الخاص  ، حيث تم تشكيل لجنة علمية لدراسة القرارات المطلوب عرضها واعتمادها و من المقرر  التركيز علي قضايا الاتفاقيات البيئية الخاصة بالحفاظ علي البيئة البحرية .

وأفادت “اليزابيث” أيضا أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يركز علي قضية الحد من استهلاك البلاستيك وقد تم  تشكيل مجموعة من المفوضين للعمل علي هذا الملف في ظل الاتفاقية البيئية الخاصة بذلك ومن المقرر عقد اجتماع في مدينة  اوتاوا  بكندا خلال ابريل القادم لمناقشة هذه القضية.

02de0b14-6600-4fc5-8924-ae760dcd23dc
02de0b14-6600-4fc5-8924-ae760dcd23dc
f2bbfbaf-5919-48a5-a7db-a62ee3d25b52
f2bbfbaf-5919-48a5-a7db-a62ee3d25b52
6624a9eb-87bd-404a-ac34-d9de1db45395
6624a9eb-87bd-404a-ac34-d9de1db45395
1f9c33a3-8063-46c1-842e-aeec4f10273d
1f9c33a3-8063-46c1-842e-aeec4f10273d

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من السرطان وتوجه رسالة شكر لكل جمهورها

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

ترشيحاتنا

21 مليار دولار استثمارات أجنبية.. حزمة ضخمة تدخل مصر في هذا التوقيت

استشهاد 3679 طالبا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بأسلحة الاحتلال

خاف يفضحه.. طلب فدية وراء خطف "صغير" الخصوص وإنهاء حياته

أزارو وبادجي .. تعرف على المهاجمين المرشحين للانضمام للأهلي

قبل لقاء الأهلي واتحاد جدة.. تصرف عاجل من منظمي كأس العالم للأندية

رسمياً.. مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقیة حمایة البیئة البحریة خلال 2025|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

فيديو

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي

نورهان خفاجي تكتب: قناة السويس الطائرة

عمرو صبحي يكتب: قانون الطيران بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

اﻟﻤﺰﻳﺪ