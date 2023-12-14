مخدرات ومستلزمات طبية.. ضبط 8 محاولات تهريب في مطار القاهرة| صور

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية من ضبط 8 محاولات تهرب جمركي لكمية من المواد المخدرة ومستحضرات التجميل ومستلزمات طب العيون والأسنان

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الثالثة برئاسة رأفت وهيب عازر مدير الإدارة وأميرة طلبة نائب المدير حيث تم ضبط عدد من اللفافات بها نبات الماريجوانا بوزن ٣٨ جراما وعدد من السجائر الإلكترونية بهم زيت لنفس المخدر بحوزة راكب أجنبي من أصل مصري قادم من نيويورك على خطوط مصر للطيران ، قام بالضبط هيثم أحمد عبد الحكم مأمور اللجنة الجمركية وهيثم محمد كامل مأمور الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة عبد الله شحاته وسامح سيد مدير الإدارة، تحت إشراف هاني أبو طالب مدير الحركة.

وفى المحاولة الثانية فى نفس الإدارة تم ضبط ٥٤٤ عبوة من مستحضرات التجميل ماركات عالمية بحوزة راكب مصري قادم من فرانكفورت علي الخطوط الألمانية، تم الضبط بواسطة كل من هيثم أحمد مأمور اللجنة الجمركية ومحمد محمود إبراهيم في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة يوسف حامد ومحمود سعد مأمورا الجمرك شارك في الضبط كل من محمود فتحي وهيثم محمد ومصطفى بحر وأحمد عادل ويوسف محمد مآمير الجمرك وريمون غطاس وهاني أبو طالب مديرا الحركة تحت إشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة .

وفى المحاولة الثالثة وفى نفس الإدارة تم ضبط عدد ٢٠٠ عبوة من مستلزمات طب وجراحة العيون بحوزة راكب مصري قادم من مومباي ، تم الضبط بواسطة كل من علاء عبد الرحمن مأمور اللجنة ومصطفي بحر مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة حسام عبد المنعم ومحمد عبد المنعم رئيس القسم شارك في تحرير محضر الضبط كل من هيثم أحمد ومحمد فتحي ومريم عادل مآمير الجمرك ومحمد رمضان مكاوي رئيس القسم تحت إشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة.

وكانت المحاولة الرابعة فى نفس الإدارة حيث تم ضبط ٩٩ عبوة من مستلزمات طب العيون بحوزة راكبة مصرية قادمة من مومباي أيضا ، قام بالضبد كل أحمد السيد مدين مأمور اللجنة وخالد رمضان ومن إدارة الفحص حسام عبد العال ومحمد عبد المنعم شارك في الضبط كل من عادل أسامة ومينا عبد المسيح مأمورا الجمرك ومحمد مكاوي رئيس القسم تحت إشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة.

وفى المحاولة الخامسة وفى نفس الإدارة تم ضبط ٧١٣ عبوة من المستلزمات الطبية الخاصة بتدبيس المعدة وأدوات الأسنان ومستحضرات التجميل بحوزة راكب آسيوي الجنسية قادم من جوانزو علي خطوط مصر للطيران ، تم الضبط بواسطة كل من أحمد مدين مأمور اللجنة الجمركية وهيثم كامل مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد صلاح كامل مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم شارك في الضبط كل من مصطفى بحر ونهلة حنفي مأمورا الجمرك تحت إشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة، شارك في تحرير محاضر الإدارة محروس حسن رئيس القسم بإدارة الأمن الجمركي.

أما المحاولة السادسة فكانت فى الإدارة الثالثة برئاسة أحمد أبو بكر مدير الإدارة بالانابة تم ضبط ٦٠٣ عبوة متنوعة (أجهزة وعلب واكياس ) مستلزمات طب الأسنان بحوزة راكب مصري الجنسية قادم من ميلانو علي الخطوط مصر للطيران ، تم الضبط بواسطة كل من أحمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر وأماني عبد الله صالح مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومحمد مرسي ومحمود شحاته رئيس القسم من إدارة الفحص بالأشعة، شارك في الضبط كل من هبة مصطفي الشبراوي وتامر عبد الله وأحمد رضوان وعبد القادر السيد مأمورى الجمرك تحت إشراف بدوي علي بدوي مدير الحركة.

وكانت المحاولة السابعة فى الإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة وتامر قاسم نائب المدير تم ضبط ١٥٥ قرص من أقراص الترامادول وعقاقير أخرى مدرجة بجداول المخدرات مخبأة اسفل علب بها "بطاطس" ملفوفة في ورق فضي ضمن الأمتعة الخاصة ب راكب مصري الجنسية قادم من باريس علي رحلة خطوط مصر للطيران ، تم الضبط بواسطة كل من حسام الشافعي مأمور اللجنة الجمركية وبسمة حسني مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة إسلام علاء وأحمد الشريف رئيس القسم شارك في الضبط علي محمود علي مأمور الجمرك تحت إشراف جورج الفونس مدير الحركة.

وكانت المحاولة الثامنة والأخيرة فى الإدارة الأولي برئاسة أحمد علي السيد مدير الإدارة وأحمد فؤاد الدلهماوي نائب المدير بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار حيث تم ضبط عدد من شرائط عقار مخدر بحوزة راكب مصري قادم من ميلانو علي خطوط مصر للطيران ، تم الضبط بواسطة كل من شريف عيد مأمور الجمرك تحت اشراف احمد فوزي مدير الحركة.

وتم تحرير المحاضر أرقام 268 و 269 و 270 و271 و272 و273 و274 و275 لسنة 2023 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.