رئيس المحطات النووية : أزمة الدولار ليس لها تأثير على مشروع الضبعة

قال الدكتور امجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ،أن مصر دولة عريقة فى المجال النووى وليست دولة وافدة .

وأكد الوكيل خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم بعد الجلسة الافتتاحية لمنتدى تطوير الصناعة النووية ردا على تساؤل على تأثير أزمة الدولار على مشروع المفاعل النووى المصرى ، انه ليس هناك أزمة خاصة بتمويل المشروع ، حيث تضمنت العقود مع الجانب الروسى على قرض روسى ومشاركة مصر بالجنيه المصرى ، وسوف يتم سداد القرض بعد تشغيل المشروع وجنى ثماره وبالتالى لايعانى المشروع اطلاقا من أى مشاكل فى التمويل .

وإوضح الوكيل ان استمرار مصر فى تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى دليل على قوة الاقتصاد المصرى فليس هناك دولة ضعيفة تستطيع أن تنفذ مشروع على مدى عشر سنوات دون معوقات .

وعن مشاركة الشركات المحلية فى الضبعة، قال الوكيل إن المنتدى يتيح للشركات المصرية الانضمام للمشروع النووى والتعرف على المناقصات ومستويات الجودة الفنية المطلوبة ، كما أن المنتدى يعد فرصة للتعارف والتعاون وتعزيز وتوطين المشاركة المحلية .

وتابع الوكيل أننا انجزنا العديد من مراحل المشروع النووى خلال 18 شهر حرصنا خلالها على المشاركة المحلية بداية من الانشاءات والتوريدات ، حيث تم الاتفاق مع الجانب الروسي وفق العقود المبرمة على أن تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20-25% وللوحدة الثالثة والرابعة بنسبة 30-35%. وهناك عدد من الشركات المصرية يقوم بتنفيذ أعمال حاليا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع ونوصى مرارا وتكرارا على ضرورة تواجد الشركات المصرية المحلية في المشروع النووي ونحن ندعم جميع الشركات المصرية ونقف على مسافة واحدة من الجميع.