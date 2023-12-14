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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: نشاط الإنفلونزا الموسمية فاق المعدل العالمي

الإنفلونزا
الإنفلونزا

نشرت وزارةالصحة والسكان تقريراً بعنوان « ترصد الإنفلونزا  الأسبوعي 18 نوفمبر 2023  » 

الموقف العالمى لترصد  الإنفلونزا 

بحسب موقع منظمة الصحة العالمية والمنشور فى 13 نوفمبر 2023 لا يزال نشاط الإنفلونزا  متناقص عالميا معالإبلاغ عن زيادة النشاط في نصف الكرة الشمالى. 

تعرف على الفئات «الأكثر احتياجًا» للقاح الإنفلونزا والممنوعين منه​

الفئات «الأكثر احتياجًا» للقاح الإنفلونزا​| تعرف عليهم

▪ يختلف الفيروس السائد لـ الإنفلونزا  من نطاق جغرافى لآخرحيث يسود فى مصر النوع 09pdm1N1H/A Flu وبشكل عام يسود فيروس 3H/A Flu .Flu/B ثم  يليه Flu A/H1N1pdm09 

▪ العينات التى تم فحصها خالل الفترة من16 حتى 29 أكتوبر2023  بلغت 262187  عينة وكانت نسبة  الإيجابي منها لفيروسات الإنفلونزا  %5.5(  فيروس  الإنفلزنزا السائد كان من النوع 3H/A Flu بنسبة  56 %   يليه النوع 09pdm1N1H/A Flu بنسبة   %27  ثم النوع B/Flu بنسبة  %17   من إجمالى العينات  الإيجابية التى تم تصنيفها .

 الموقف القومى ترصد الإنفلونزا بجمهورية مصر العربية

 ▪ العينات التى تم فحصها خالل  الأسبوعين 44 - 43 لعام 2023 (1107) عينه من كافه برامج ترصد  الأنفلونزا على المستوى القومي كان منها عدد   عينة إيجابية للإنفلونزا بنسبة إيجابية لفيروسات األنفلونزا ( %18.1) منها عدد (178) عينة من النوع 09pdm1N1H/A Flu بنسبة (%89 ) وعدد (20) عينات من النوع B Flu بنسبة  %10  وعدد  2  عينة مختلطة بنسبة  %1  من إجمالى العينات  الإيجابية التى تم تصنيفها. 

ملحوظة: هذه النتائج قابلة للتغيير عند اكتمال الفحص المعملى لجميع العينات بالمواقع المختارة

 وذكرالتقريرأن مجموعة من الملاحظات عن نشاط الإنفلونزا في مصر والتي جاءت كالتالي :- 

▪ نشاط فيروسات  الإنفلونزا الموسمية فى  الأسبوعين-43 44 على المستوى المحلى يزيد عن المعدل العالمى.

 ▪ نتائج الفحص الفيروسى من كافة البرامج تشير إلى أن نسبة  الإيجابية  للأنفلونزا فى  الأمراض التنفسية الحادة في هذه الفترة تزيد عن نسبة  الأسبوعين السابقين -41 42 من عام 2023 حيث كانت نسبة  الإيجابية ) 15.3 %  من العينات المفحوصة. 

▪ نسبة  الإيجابية لهذه الفترة الزمنية من هذا العام تتماثل تقريبا مع نسبة إيجابية نفس الفترة عن العام السابق 2022 حيث تم تسجيل عدد (262) حالة إيجابية لفيروس  الأنفلونزا من إجمالى العينات المفحوصة (1438) عينة بنسبة إيجابية للإنفلونزا %18.2  من العينات المفحوصة.

الأنفلونزا منظمة الصحة العالمية نوفمبر Flu 09pdm1N1H A Flu الاسبوعى

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