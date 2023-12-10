تعرف على الفئات «الأكثر احتياجًا» للقاح الإنفلونزا والممنوعين منه​

أكدت هيئة الدواء المصرية، أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لعدد من الفئات «الأشد احتياجا»؛ كونهم الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، موضحة أن لقاح الإنفلونزا يحصل عليه أي شخص عن طريق الحقن العضلي أو الحقن تحت الجلد.​

وقالت هيئة الدواء المصرية إن تطعيم الإنفلونزا يعد مهمًا، خصوصًا للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا، والبالغين فوق الـ 50 عاماً، الذين يعانون من أمراض مزمنة قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، مثل: "الربو، ومرض السرطان، وداء الانسداد الرئوي المزمن، والتليف الكيسي، والسكري، وفيروس نقص المناعة البشرية (مرض الإيدز)، وأمراض الكلى أو الكبد، والحوامل، والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة".​

يمكن لجميع الفئات العمرية بعد الـ 6 أشهر تلقي لقاح الإنفلونزا

وأضافت هيئة الدواء أنه يمكن لجميع الفئات العمرية بعد الـ 6 أشهر تلقي لقاح الإنفلونزا إن لم يكن لديهم موانع طبية، وينبغي استشارة مقدمي الرعاية الصحية لاختيار مستحضر لقاح الإنفلونزا الأنسب للشخص.

وأوضحت أنه يمكن تلقي لقاح الإنفلونزا أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، وأن تلقي اللقاح في أي وقت خلال موسم الإنفلونزا يساعد على منع الإصابة، ويجب أن يتلقى الأطفال، الذين يحتاجون لتلقي جرعتين من اللقاح، جرعتهم الأولى في أقرب وقت ممكن؛ لأنه يجب إعطاء الجرعتين بفاصل 4 أسابيع على الأقل.​