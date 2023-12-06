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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفئات «الأكثر احتياجًا» للقاح الإنفلونزا​| تعرف عليهم

لقاح الانفلونزا
لقاح الانفلونزا

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الفئات اللي يجب عليهم أخذ مصل الإنفلونزا  سنويًا؛  لتجنب وتقليل المشاكل الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا

الفئات «الأكثر احتياجًا» للقاح الإنفلونزا​
 

وقالت هيئة الدواء أن الفئات «الأكثر احتياجًا» للقاح الإنفلونزا​ هم 
 

كبار السن وعمرهم ٦٥ سنة فما فوق. ​

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.​

الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.​

الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٩ عامًا ويتناولون أدوية تحتوي على الأسبرين أو الساليسيلات على المدى الطويل.​

الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي بسبب مرض (مثل الأشخاص المصابين بالإيدز، أو بعض أنواع السرطان مثل سرطان الدم) أو الأدوية (مثل أولئك الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للسرطان، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة تتطلب العلاج بالكورتيكوستيرويدات المزمنة أو أدوية أخرى تثبط جهاز المناعة). ​

السيدات الحوامل وبعد نهاية الحمل بأسبوعين. ​

الأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل.​

مقدمو الرعاية الصحية. ​

الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية.​

مرضى الربو ومن لديهم أمراض الرئة المزمنة (مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (السدة الرئوية)).​

مرضى الحالات العصبية والنمو العصبي المضطرب.​

مرضى اضطرابات الدم (مثل مرض الخلايا المنجلية).​

مرضى اضطرابات الغدد الصماء (مثل مرضى السكري). ​

مرضى القلب (مثل أمراض القلب الخلقية وقصور القلب الاحتقاني والشريان التاجي). ​

من يعانون من أمراض الكلى واضطرابات الكبد. ​

مرضى الاضطرابات الأيضية (مثل الاضطرابات الأيضية الموروثة واضطرابات الميتوكوندريا).​

الأنفلونزا المسنين السرطان كبار السن السمنة الأسبرين

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