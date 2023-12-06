عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

أشخاص أكثر عرضة للإصابة
أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا

تصيب عدوى الانفلونزا الأنف والحنجرة والرئتين، وهي أجزاء من الجهاز التنفسي، إلا أن مضاعفاتها في بعض الأحيان يمكن أن تكون قاتلة.

 

أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا

 

ورغم أن نسبة فعالية لقاح الانفلونزا السنوي ليست 100%، إلا أنه يقلل من احتمالات الإصابة بالمضاعفات الحادة لعدوى الإنفلونزا. وهذ الأمر ضروري خصوصًا للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

 

7 أشخاص ممنوعين من لقاح الإنفلونزا الموسمية.. اعرفهم

الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

 

ومن بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك ” الطبي، وهم :

_ الأطفال الصغار، خاصة الذين يبلغون 12 شهرًا أو أقل.

_ السيدات الحوامل، أو اللاتي أنجبن مؤخرًا خلال موسم الإنفلونزا.

 

أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا

 

_ البالغون الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

_ المصابون بضعف الجهاز المناعي

_ الأشخاص ذوو مؤشر كتلة جسم 40 أو أعلى

_ المصابون باضطرابات الجهاز العصبي.

_ المصابون بأمراض مزمنة، مثل الربو وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد والسكري.

الأنفلونزا عدوى الإنفلونزا لقاح الأنفلونزا لقاح الإنفلونزا السنوي الجهاز التنفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

موضوعات متعلقة

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

لفطور سريع.. طريقة عمل كيك الفيمتو

نشرة المرأة والصحة: الشبورة تهدد الأطفال.. أعراض تحذيرية تدل على الإصابة بجلطة القلب.. سعر غير متوقع لفستان مي فاروق في حفل روائع السنباطي

سعر حقيبة نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل

ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.. سعر صادم لـ فستان أنابيلا هلال من دبي|شاهد   

بخطوات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الوافل الهولندي

برقم صادم.. سعر فستان مي فاروق في حفل روائع السنباطي

ترشيحاتنا

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

بعد استبعادهما من المونديال.. شبانة يكشف عن مفاجأة بشأن عبد القادر وصلاح محسن

أبومسلم: قائمة الأهلي في مونديال الأندية "عادلة" وكنت أتمنى وجود عبدالقادر

نادر شوقي: رمضان صبحي لازم يروح الزمالك والأهلي لن يطلبه

رقم غير مسبوق.. مدبولي: نفذنا 2 مليون وحدة سكنية لمختلف الشرائح.. تفاصيل

غرامة 500 جنيه.. عقوبة التخلف عن التصويت فى انتخابات الرئاسة طبقا للقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الولايات المتحدة تستعرض قوتها العسكرية في معرض إيديكس 2023 |صور

مازن صبري: علاقة بوينج العسكرية مع مصر "إستراتيجية" وتركيزنا على السوق الأفريقي في المستقبل

الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

فيديو

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ