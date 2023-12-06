هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

تصيب عدوى الانفلونزا الأنف والحنجرة والرئتين، وهي أجزاء من الجهاز التنفسي، إلا أن مضاعفاتها في بعض الأحيان يمكن أن تكون قاتلة.

أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا

ورغم أن نسبة فعالية لقاح الانفلونزا السنوي ليست 100%، إلا أنه يقلل من احتمالات الإصابة بالمضاعفات الحادة لعدوى الإنفلونزا. وهذ الأمر ضروري خصوصًا للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.

ومن بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك ” الطبي، وهم :

_ الأطفال الصغار، خاصة الذين يبلغون 12 شهرًا أو أقل.

_ السيدات الحوامل، أو اللاتي أنجبن مؤخرًا خلال موسم الإنفلونزا.

أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا

_ البالغون الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

_ المصابون بضعف الجهاز المناعي

_ الأشخاص ذوو مؤشر كتلة جسم 40 أو أعلى

_ المصابون باضطرابات الجهاز العصبي.

_ المصابون بأمراض مزمنة، مثل الربو وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد والسكري.