الصحة العالمية: 88 دولة لا تحمي أطفالها من السجائر الإلكترونية

حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر السجائر الإلكترونية، وأنها تشكل مخاطر صحية خطيرة، وأنه يجري "تسويقها بقوة" بين الشباب، مشيرة إلى أنه لا توجد قواعد معمول بها في أجزاء كبيرة من العالم لحماية الأطفال من آثارها الضارة.

88 دولة لا تحمي أطفالها من السجائر الإلكترونية

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن منظمة الصحة العالمية قالت إن 88 دولة ليس لديها حد أدنى لسن شراء السجائر الإلكترونية وأن 74 دولة لم تطبق أي لوائح خاصة بالسجائر الإلكترونية.

ودعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الدول إلى تكثيف إجراءات الوقاية، قائلا إنه "يتم تجنيد الأطفال وحصرهم في سن مبكرة لاستخدام السجائر الإلكترونية وقد يصبحون مدمنين على النيكوتين".

كما وجدت أبحاث منظمة الصحة العالمية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا في جميع أنحاء العالم يستخدمون السجائر الإلكترونية بمعدلات أعلى من البالغين، وفي المملكة المتحدة تضاعف عدد المستخدمين الشباب ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية.

وقالت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن المنتجات تولد مواد مسرطنة وتزيد من خطر الإصابة باضطرابات القلب والرئة ويمكن أن تؤثر على نمو الدماغ.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن صناعة التبغ "تمول وتروج للأدلة الكاذبة" للقول بأن السجائر الإلكترونية تقلل الضرر، بينما في الوقت نفسه "تروج لهذه المنتجات بشكل كبير للأطفال وغير المدخنين وتستمر في بيع مليارات السجائر".