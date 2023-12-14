عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي والعاهل البحريني يتوافقان حول ضرورة وضح حد للأوضاع في غزة

صدى البلد

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استهل الاتصال بتجديد التهنئة لمملكة البحرين الشقيقة شعباً وقيادةً بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية، متمنياً استمرار التقدم والازدهار في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الزعيمان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين والقيادتين، وانعكاسها في التطور المطرد في العلاقات، مؤكدين أهمية استمرار العمل على توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات.

 كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وتم التوافق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنفاذ مقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة، لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

لا للتهجير| الجهاد الإسلامي تدعو الفلسطينيين إلى هبة جماهيرية للخلاص من الاحتلال

ترشيحاتنا

عبر مصر.. السعودية ترسل طائرة المساعدات الإنسانية الـ 27 إلى غزة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري البورسعيدي

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

شهير بالبطاقات.. معلومات عن حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة

الجامعة العربية تهنئ مصر بنجاح الانتخابات الرئاسية

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي

نورهان خفاجي تكتب: قناة السويس الطائرة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

اﻟﻤﺰﻳﺪ