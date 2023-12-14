500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية بمبلغ ٥۰۰ مليون دولار أمريكي.

ووقع رئيس الجمهورية القرار بتاريخ 9 أبريل ٢٠٢٣ بعد الاطلاع على نص المادة ١٥١ من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء: تقرر إنفاق فرض مشروع توسیع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة.



وبناءً عليه جاء قرار وزير الخارجية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣٠ بشأن الموافقة على إنفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية.