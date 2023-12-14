ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد توضح أهم الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. أما وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

العاصمة الإدارية 25 14

6 أكتوبر 25 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 25 15

وادي النطرون 23 14

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 25 14

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 25 14

طنطا 24 14

دمياط 23 13

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 24 13

رفح 23 11

رأس سدر 25 13

نخل 23 8

كاترين 18 5

الطور 26 14

طابا 25 15

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 24 13

العلمين الجديدة 23 12

مطروح 23 12

السلوم 22 12

سيوة 20 9

رأس غارب 26 16

الغردقة 27 18

سفاجا 26 18

مرسى علم 27 17

شلاتين 28 19

حلايب 26 20

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 26 20

الفيوم 24 11

بني سويف 24 10

المنيا 25 10

أسيوط 26 9

سوهاج 27 12

قنا 28 12

الأقصر 28 13

أسوان 29 13

الوادي الجديد 26 9

أبوسمبل 25 12