الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في تلك المناطق| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تأثرا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، وتلاشى فرص سقوط الأمطار بمعظم محافظات الجمهورية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك تحسنا واستقرارا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، مؤكدة أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 23 درجة مئوية.

الأرصاد: الصغرى على القاهرة الكبرى إلى 14 درجة مئوية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سوف يكون لطيفا ودافئا خلال فترات النهار، في معظم المحافظات الشمالية، ومعتدلا على المناطق الجنوبية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة ليلاً، وتصل الصغرى على القاهرة الكبرى إلى 14 درجة مئوية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوي، من ظاهرة الشبورة المائية المتواجدة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أنها يصحبها انخفاض كثيف في الرؤية الأفقية.