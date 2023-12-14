الطقس لطيف .. الأرصاد: الأجواء مستقرة حتى منتصف الأسبوع القادم

أعلنت هيئة الأرصاد أن الطقس اليوم، يشهد أجواء مستقرة اليوم على كافة الأنحاء، حيث يسود اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناءوجنوب الصعيد

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الطقس اليوم علي مناطق الجمهورية، كالتالي:-

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٣ درجة مئوية

- السواحل الشمالية ٢٢ درجة مئوية

- جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية

- شمال الصعيد ٢٣ درجة مئوية

- جنوب الصعيد ٢٦ درجة مئوية

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن حالة الاستقرار في الطقس سوف تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، حيث تظل درجة الحرارة تتراوح ما بين ٢٣ إلى ٢٤ على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتكون على محافظات الصعيد ما بين ٢٨ إلى ٣١ درجة.

ويبقى التحذير الوحيد، خلال هذه الفترة من حالة الطقس هو نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر، حيث يكون هناك شبورة كثيفة على الطرق في الساعات الباكرة من الصباح.

وناشدت هيئة الأرصاد قائدي المركبات بتوخى الحذر أثناء القيادة، على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية بسبب نشاط الشبورة.