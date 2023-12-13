الأرصاد تقجر مفاجأة غير متوقعة عن طقس الساعات المقبلة

طمأن الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على حالة الطقس في جميع انحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن فرص سقوط الأمطار ستقل خلال الساعات المقبلة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سيعود غدا الطقس المشمس في ساعات النهار، محذرة من الشبورة المائية الكثيفة على أغلب الطرق وخاصة الطرق السريعة.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.