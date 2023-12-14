بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بداية العد التنازلي، ثمانية أيام تفصلنا عن بداية فصل الشتاء.

أما عن طقس اليوم، فمن المتوقع أن تسود أجواء خريفية لطيفة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدلة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد، وفق بيان هيئة الأرصاد.

الظواهر الجوية

وبحسب الأرصاد، تبقى الظاهرة المؤثرة، اليوم الخميس، هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناه ووسط سيناء. أما عن درجة الحرارة العظمى المتوقعة، القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 26 درجة مئوية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس يوم الخميس، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . بارد ليلا على أغلب الأنحاء .





أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الادارية 24 14

6 اكتوبر 23 14

بنهــــا 23 15

دمنهور 22 15

وادى النطرون 24 14

كفر الشيخ 22 15

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 24 14

طنطا 23 14

دمياط 22 13

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 24 13

السويس 23 14

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 23 13

نخل 22 08

كاترين 16 05

الطور 24 14

طابا 24 15

شرم الشيخ 26 16

الاسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 22 12

مطروح 22 12

السلوم 21 10

سيوة 20 09

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 15

سفاجا 25 16

مرسى علم 26 16

شلاتين 28 19

حلايب 26 20

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 26 20

الفيوم 23 11

بني سويف 23 10

المنيا 23 10

أسيوط 24 09

سوهاج 24 11

قنا 25 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 12

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 25 12