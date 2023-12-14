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بسبب الشبورة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس|فيديو

الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه كان هناك فرص لسقوط الأمطار في عدد من محافظات شمال البلاد تختلف شدتها من مكان لآخر بسبب المنخفض الجوي، ولكن ستقل خلال الساعات المقبلة.

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وأكدت «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنخفض الجوي بدأ ينتقل ويتحرك إلى بلاد الشام، وفرض الأمطار تقل وسوف يعود الطقس المشمس في ساعات النهار.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات القادمة على أغلب الطرق وخاصة الطرق الزراعية و السريعة.

طقسا لطيفا نهاراً

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة الامطار المنخفض الجوي

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