أخبار التوك شو| الأرصاد تعلن سقوط الأمطار.. أسعار الدولار والذهب اليوم.. وآخر التطورات بقطاع غزة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المختلفة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية لـ الأرصاد الجوية، أن الهيئة العامة لـ الأرصاد نوهت من بداية الأسبوع، أن البلاد تشهد تغيرات في الأحوال الجوية، وأمطار.

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".



أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".



قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

أفاد مراسل “القاهرة الإخبارية”، عن شهداء و جرحى فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل بخان يونس ، ذلك حسبما ذكرت القناة في نبأ عاجل.

أفادت الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تحاصر مستشفى كمال عدوان و تطلق النار و القذائف داخله.

كشفت الصحة الفلسطينية لـ قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي، احتجز الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بمستشفى كمال عدوان واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

أفادت المؤشرات الأولية للحصر العددي للجان العامة، بأن هناك منافسة شديدة بين المرشحين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثاني بالانتخابات الرئاسية، و ذلك حسبما ذكرت إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوصول 300 من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة إلى معبر رفح.

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأهمية بحث المزيد من الآليات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي زيادات في أسعار السلع الاستراتيجية، وضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق.

ووفقا للتقرير ، نشر الهلال الأحمر الفلسطيني مقطع فيديو لعملية إنقاذ رجل وزوجته من تحت أنقاض منزلهما الذي تهدم جرّاء القصف الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفييد أن بابا الفاتيكان، قال إنه يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة على الفور.