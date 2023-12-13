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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تعلن سقوط الأمطار.. أسعار الدولار والذهب اليوم.. وآخر التطورات بقطاع غزة

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المختلفة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

سيول.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار بـ 13 محافظة اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية لـ الأرصاد الجوية، أن الهيئة العامة لـ الأرصاد نوهت من بداية الأسبوع، أن البلاد تشهد تغيرات في الأحوال الجوية، وأمطار.

 

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".
 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023

أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".
 

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

 قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.


شهداء وجرحى فلسطينيون في غارات إسرائيلية استهدفت منازل بخان يونس

أفاد مراسل “القاهرة الإخبارية”، عن شهداء و جرحى فلسطينيين  في غارات إسرائيلية استهدفت منازل بخان يونس ، ذلك حسبما ذكرت القناة في نبأ عاجل.

صحة فلسطين: الطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان عاجزة عن تقديم الرعاية للأطفال

أفادت الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تحاصر مستشفى كمال عدوان و تطلق النار و القذائف داخله.

إصابة 5 كوادر طبية في مستشفى كمال عدوان برصاص الاحتلال| تفاصيل

كشفت الصحة الفلسطينية لـ قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي، احتجز الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بمستشفى كمال عدوان واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

إكسترا نيوز تنشر المؤشرات الأولية للحصر العددي للجان العامة بالانتخابات الرئاسية 2024

أفادت المؤشرات الأولية للحصر العددي للجان العامة، بأن هناك منافسة شديدة بين المرشحين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثاني بالانتخابات الرئاسية، و ذلك حسبما ذكرت إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها. 

وصول 16 مصابا من غزة إلى رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوصول 300 من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة إلى معبر رفح.

توجيه عاجل من الحكومة بشأن أي زيادات في أسعار السلع الإستراتيجية

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأهمية بحث المزيد من الآليات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي زيادات في أسعار السلع الاستراتيجية، وضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق. 

الهلال الأحمر ينقذ رجلاً وزوجته من تحت الأنقاض في وسط غزة

ووفقا للتقرير ، نشر الهلال الأحمر الفلسطيني مقطع فيديو لعملية إنقاذ رجل وزوجته من تحت أنقاض منزلهما الذي تهدم جرّاء القصف الإسرائيلي على دير البلح  وسط  قطاع غزة.

بابا الفاتيكان يدعو لإطلاق سراح المحتجزين بغزة على الفور ووقف إطلاق النار

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفييد أن بابا الفاتيكان، قال إنه يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة على الفور.

الأرصاد الجوية أسعار الدولار الذهب غارات اسرائيلية فلسطين مستشفى كمال عدوان فريد زهران حازم عمر الانتخابات الرئاسية مصطفى مدبولي

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