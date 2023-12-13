توجيه عاجل من الحكومة بشأن أي زيادات في أسعار السلع الإستراتيجية

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأهمية بحث المزيد من الآليات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي زيادات في أسعار السلع الاستراتيجية، وضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة السكر الحالية، والتحركات التي اتخذتها مختلف أجهزة الدولة لحل هذه الأزمة، مؤكداً تكاتف الجهود لسرعة حل هذه المشكلة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشكر للشعب المصري للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد “مدبولي”، أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوعي فاصطف في لجان الانتخابات للتعبير عن رأيه، وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم.

الشكر للشباب

وشكر “مدبولي”، شباب مصر بعد تصدرهم المشهد الانتخابي و تعبيرهم عن وعيهم الشديد و وطنيتهم.