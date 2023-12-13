بابا الفاتيكان يدعو لإطلاق سراح المحتجزين بغزة على الفور ووقف إطلاق النار

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفييد أن بابا الفاتيكان، قال إنه يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة على الفور.



وأضاف بابا الفاتيكان، أن :" أجدد دعوتي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".