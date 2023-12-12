الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال تحتجز مدير مستشفى كمال عدوان والطاقم الطبي بأكمله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز مدير مستشفى كمال عدوان أحمد الكحلوت والطواقم الطبية كافة.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم اقتحام القوات الإسرائيلي مستشفي كمال عدوان بعد حصارها لعدة أيام.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة استشهاد 24 شخصا جراء استهداف الاحتلال منزلين في رفح في الساعات الأخيرة.

وذكر القدرة في تصريحات صحفية له أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان في غزة

وأشار أيضا إلى أن الاحتلال أراد أن ينهي الوجود الصحي في غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان، مبينا أن مستشفى كمال عدوان هو المؤسسة الحكومية الوحيدة في شمالي القطاع وان الاحتلال يريد إنهاء الوجود الصحي في شمالي غزة.