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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 18412 شهيدا

صدى البلد

قالت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وصلت لـ 18412 شهيدا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على القطاع.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة استشهاد 24 شخصا جراء استهداف الاحتلال منزلين في رفح في الساعات الأخيرة.

وذكر القدرة في تصريحات صحفية له أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان في غزة.

وأشار أيضا إلى أن الاحتلال أراد أن ينهي الوجود الصحي في غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان، مبينا أن مستشفى كمال عدوان هو المؤسسة الحكومية الوحيدة في شمالي القطاع والاحتلال يريد إنهاء الوجود الصحي في شمالي غزة.

وقال إن قوات  الاحتلال تتحكم في عدد الجرحى الذين يخرجون من القطاع للعلاج بالخارج، مشددا علي على أن هناك 22 مستشفى خرجت تماما عن الخدمة في قطاع غزة و46 مركزا للرعاية الصحية.

إبادة جماعية اسم وزارة الصحة أشرف القدرة الساعات الاخيرة المتحدث باسم وزارة الصحة تصريحات صحفية جرائم إبادة جماعية

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