إكسترا نيوز تنشر المؤشرات الأولية للحصر العددي للجان العامة بالانتخابات الرئاسية 2024

أفادت المؤشرات الأولية للحصر العددي للجان العامة، بأن هناك منافسة شديدة بين المرشحين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثاني بالانتخابات الرئاسية، و ذلك حسبما ذكرت إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.

تقدم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات الانتخابية باللجان العامة تشير لتقدم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات.



وكانت بدأت اللجان العامة في المحافظات إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، بعد تجميعها من اللجان الفرعية، والتي تشير إلى تقدم واكتساح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بعد إعلان نتيجة 12 لجنة عامة حتى الآن.