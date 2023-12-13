استشهاد 20 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة بخان يونس

استشهد 20 فلسطينيًا وأصيب العشرات فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر طبية في القطاع، إنه وصل 4 شهداء وعدد من الإصابات بينهم طفلان أحدهما رضيع إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في استهداف الاحتلال منزل في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، ووصل شهيدان وعدد من الإصابات مستشفى ناصر جرّاء قصف منزل بمخيم خان يونس.

وتجدد القصف المدفعي لطيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرقي ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية.