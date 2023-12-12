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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمرار الأمطار .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم وخلال الأيام المقبلة في مصر، إضافة إلى الظواهر الجوية المتوقعة على بعض المدن الساحلية وحالة الملاحة البحرية.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار فرص سقوط الأمطار، وقد تغزر أحيانا وتصل إلى حد السيول على محافظة شمال سيناء.

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وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء الموافق 13 ديسمبر، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، قالت هيئة الأرصاد إن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

 

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 14
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 21 14
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 20 14
المنصورة 21 13
الزقازيق 22 14
شبين الكوم 21 14
طنطا 21 13
دمياط 20 14
بورسعيد 22 13
الإسماعيلية 22 12
السويس 21 12
العريش 21 11
رفح 20 10
رأس سدر 23 15
نخل 21 6
كاترين 15 4
الطور 23 16
طابا 22 14
شرم الشيخ 24 16
الاسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 20 14
مطروح 20 13
السلوم 19 12
سيوة 18 10
رأس غارب 26 17
الغردقة 25 16
سفاجا 26 17
مرسى علم 25 17
شلاتين 27 20
حلايب 26 19
أبو رماد 27 18
رأس حدربة 26 17
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 22 9
أسيوط 22 9
سوهاج 22 10
قنا 22 11
الأقصر 23 14
أسوان 24 14
الوادي الجديد 22 8
أبوسمبل 23 12

الأرصاد هيئة الأرصاد الامطار الظواهر الجوية درجات الحرارة

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