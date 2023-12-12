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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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سقوط أمطار بهذه المناطق

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن  تغطية عن حالة الطقس، حيث شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة خلال الفترة الماضية، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، ولكن من المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيان عاجل، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة والتي ستكون رعدية أحيانا.

وتوقعت خرائط الطقس سقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خلال الساعات القليلة القادمة، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وتشهد اليوم بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وعدة مناطق أخرى من محافظات مصر أمطار متفاوتة الشدة، بالإضافة إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على 6 أكتوبر ومناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40 إلى 50% تقريبًا، على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

كما نوهت هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وكشفت أيضا الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى الإسكندرية ، حيث تعرضت لسقوط الأمطار، إلى جانب محافظات كفر الشيخ والبحيرة والمنوفية أيضا التى شهدت سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة.

وشددت الأرصاد الجوية، أيضا على ضرورة توخى الحذر والابتعاد عن النوافذ لحظة وقوع العواصف الرعدية، وتجنب القيادة عند سقوط الأمطار والاحتماء بمداخل العقارات وعدم الوقوف أسفل اللافتات المعدنية فى الشوارع.

أما بشأن حالة الطقس غدا الأربعاء، الموافق 13 من ديسمبر 2023، فمن المتوقع أن تشهد البلاد طقسا لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما ستستمر فرص سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحرى، وتمتد إلى خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة.

كما رصدت خرائط الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من حالة الطقس غدا خاصة في ساعات الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة على كل الأنحاء، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وغدا أيضا يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحرين غدا فحالة البحر المتوسط معتدل مضطرب، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدل مضطرب وارتفاع الموج فيه أيضا من متر ونصف الى مترين ونصف. 

والآن نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في بعض محافظات مصر.
القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14.

ومن المتوقع بشان حالة الطقس في يومي الخميس والجمعة ان تكون هناك رياح على اقصي السواحل الشمالية الغربية وتاتي على فترات متقطعة.

كما تستمر حالة التقلبات الجوية التي تشهدها مصر على مدار الأيام الماضية ما بين البرودة في ساعات الصباح الأولى والمعتدل باقي اليوم كي تنذر حالة الطقس باقتراب حلول فصل الشتاء الذي تبقى عليه 10 أيام. 

الطقس أخبار الأرصاد الشتاء رنا عبداالرحمن

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