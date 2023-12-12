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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد

يهتم الكثير بالبحث عن حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات وتفاصيل نشرة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تظل الأجواء باردة ليلاً على أغلب الأنحاء.

منخفض جوي

من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة .

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أمطار رعدية 

كما توقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأرصاد

وكشفت الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم :

العظمى الصغرى
القاهرة 21 14
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 21 14
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 20 14
المنصورة 21 13
الزقازيق 22 14
شبين الكوم 21 14
طنطا 21 13
دمياط 20 14
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 22 12
السويس 22 12
العريش 21 11
رفح 20 10
رأس سدر 23 15
نخل 21 6
كاترين 15 4
الطور 23 16
طابا 22 14
شرم الشيخ 24 17
الاسكندرية 21 15
العلمين الجديدة 20 14
مطروح 20 13
السلوم 19 12
سيوة 18 10
رأس غارب 26 17
الغردقة 25 16
سفاجا 26 17
مرسى علم 25 17
شلاتين 28 19
حلايب 26 18
أبو رماد 27 18
رأس حدربة 26 17
الفيوم 22 11
بني سويف 22 11
المنيا 21 10
أسيوط 21 9
سوهاج 22 10
قنا 22 11
الأقصر 23 11
أسوان 24 12
الوادي الجديد 22 8
أبو سمبل 23 12

الأرصاد أمطار رعدية رياح مثيرة للرمال والأتربة حالة الطقس اليوم الأرصاد الجوية منخفض جوى

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