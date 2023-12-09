تحول مفاجئ.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الأيام تشهد نهايات فصل الخريف، ولكن هذه الأجواء تشبه الأجواء الشتوية ما بين انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري”، المذاع على فضائية المصرية، إن محافظة الإسكندرية شهدت أمس، الجمعة، تساقط الأمطار ما بين المتوسط والغزيرة على محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وبعض المناطق من محافظة مطروح، وكان هذا طبقا للتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما شهدت فترات الليل المتأخر انخفاضا في قيم درجات الحرارة.



وأضافت أنه من المتوقع اليوم، السبت، وغدا، الأحد، أن تقل فرص سقوط الأمطار، ما يزيد الشعور بالاستقرار في الأحوال الجوية، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أغلب المحافظات تشهد برودة كبيرة في فترات الليل وفترات الصباح الباكر، وتصل الصغري على القاهرة الكبرى إلى 13 و14 درجة مئوية، كما تشهد المدن الجديدة انخفاضا بدرجات الحرارة.

حالة الطقس أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين على معظم محافظات الجمهورية

وتابعت: “يشهد يوما الاثنين والثلاثاء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ومنخفضا جويا متعلق بطبقات الجو العليا ومنخفضا سطحيا على سطح البحر المتوسط، وتشهد بعض المحافظات أمطارا متفاوتة الشدة في بعض محافظات الجمهورية على سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، وتشهد السواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد أمطارا متوسطة”.

وأوضحت منار غانم، أن يوم الثلاثاء هو ذروة التقلبات الجوية، ويشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وتمتد الأمطار بكميات أقل على القاهرة الكبرى، مع وجود نشاط للرياح، ما يزيد الشعور بالبرودة، ومع يوم الأربعاء تقل كميات الأمطار ويشهد هذا اليوم تحسنا في حالة الطقس.