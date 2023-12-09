عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحول مفاجئ.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الأيام تشهد نهايات فصل الخريف،  ولكن هذه الأجواء تشبه الأجواء الشتوية ما بين انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري”، المذاع على فضائية المصرية، إن محافظة الإسكندرية شهدت أمس، الجمعة، تساقط الأمطار ما بين المتوسط والغزيرة على محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وبعض المناطق من محافظة مطروح، وكان هذا طبقا للتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما شهدت فترات الليل  المتأخر انخفاضا في قيم درجات الحرارة.


وأضافت أنه من المتوقع اليوم، السبت، وغدا، الأحد، أن تقل فرص سقوط الأمطار، ما يزيد الشعور بالاستقرار في الأحوال الجوية، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أغلب المحافظات تشهد برودة كبيرة في فترات الليل وفترات الصباح الباكر، وتصل الصغري على القاهرة الكبرى إلى 13 و14 درجة مئوية، كما تشهد المدن الجديدة انخفاضا بدرجات الحرارة.

حالة الطقس أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين على معظم محافظات الجمهورية

وتابعت: “يشهد يوما الاثنين والثلاثاء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ومنخفضا جويا متعلق بطبقات الجو العليا ومنخفضا سطحيا على سطح البحر المتوسط، وتشهد بعض المحافظات أمطارا متفاوتة الشدة في بعض محافظات الجمهورية على سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة،  وتشهد السواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد أمطارا متوسطة”.

وأوضحت منار غانم، أن يوم الثلاثاء هو ذروة التقلبات الجوية، ويشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وتمتد الأمطار بكميات أقل على القاهرة الكبرى، مع وجود نشاط للرياح، ما يزيد الشعور بالبرودة، ومع يوم الأربعاء تقل كميات الأمطار ويشهد هذا اليوم تحسنا في حالة الطقس.

درجات الحرارة حالة الطقس أمطار متوسطة محافظة الاسكندرية مطروح القاهرة الكبرى الأثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

أول تعليق من إيران على الفيتو الأمريكي لمنع وقف إطلاق النار بغزة

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

ترشيحاتنا

منتجات إستراتجية تعرض لأول مرة.. مشاركة مميزة للإنتاج الحربى في EDEX 2023

هيئة الدواء توضح أهمية فيتامين ب 12 «كوبالامين»

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار

حقيقة خلافها مع أنغام وغضب رانيا يوسف.. أسما إبراهيم تكشف أسرار برنامجها

تعرف على آليات تلقي النيابة الإدارية لشكاوي المواطنين

الاستعلام عن مخالفات المرور بالبطاقة الشخصية.. الدفع أونلاين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب الإغماء المفاجئ.. جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشر لمرضى الضغط المنخفض

برقم غير متوقع.. سعر فستان الإعلامية أسماء إبراهيم في دبي يثير الجدل

بملابس كاجوال.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

إصابات خطيرة| مرض يصيب العين يضرب جنود جيش الاحتلال.. الحكاية من أولها

فيديو

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب حسين الشحات.. ماذا جري/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ