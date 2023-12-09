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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استمرار الأمطار والبرودة| الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم متوقع انخفاض كميات الأمطار مقارنة بالأمس وتتحول لأمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري منها شمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبعض المناطف من جنوب سلاسل البحر الأحمر منها حلايب وشلاتين ومرسى علم.
 

طقس اليوم السبت

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن أمطار اليوم غير مؤثرة على الأنشطة اليومية وستكون على فترات متقطعة من اليوم، لافتة إلى أن اليوم متوقع استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود  طقس شتوي لطيف تمامًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل تمامًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس بارد خلال فترة الليل خاصة في الساعات المتأخرة وساعات الصباح الباكر، حيث متوقع أن تسجل الصغرى 14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

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