مفاجأة لعشاق الشتاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس عن 12 يوما قادمة

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن الارصاد الجوية والطقس حيث حذرت المواطنين من تصوير البرق بالهواتف المحمولة منعا لوقوع حوادث الصعق، وضرورة الاحتماء فى المنازل وقت حدوث الصواعق الرعدية وسقوط الأمطار، والتوقف عن القيادة لحين توقف سقوط الأمطار وتوخى الحذر والحيطة حفاظا على أرواح وسلامة الجميع .



وكشفت خرائط الطقس اليوم عن أماكن سقوط الأمطار حيث ستكون ما بين غزيرة ومتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .



وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى (الإسكندرية-البحيرة -كفر الشيخ) والتى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وشددت الأرصاد الجوية على أهمية ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.



من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية لـ الأرصاد الجوية، أن العد التنازلي لـ فصل الشتاء بدأ، وأن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا من يوم 21 ديسمبر، وأن البلاد تشهد في هذه الفترة انخفاضات في درجات الحرارة.

https://www.youtube.com/watch?v=bJY-T7EmVps



وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، إن ذروة موسم الصيف تكون شهر يناير وفبراير، وإن الجميع مطالب بالابتعاد عن لوحات الإعلانات، وأعمدة الإنارة، وأكشاك الكهرباء بسبب الرياح والأمطار.



كما أكدت أيضًا على أن الشبورة التي كانت تؤثر على البلاد خلال الأيام الماضية أصبحت خفيفة،و أن الأمطار وصلت لـ الغزيرة والرعدية أمس، ولكن الأمطار اليوم ستقل عن أمس.