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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شبورة وأمطار|الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وتنصح بارتداء الملابس الثقيلة

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

شفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الأيام تشهد نهايات فصل الخريف، ولكن هذه الأجواء تشبه الأجواء الشتوية ما بين انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويشهد اليوم طقس دافئ نهارا، مائل للبرودة فى فترات الليل المتأخرة وفى فترات الصباح الباكر.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح ”، المذاع على فضائية الدى ام سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إن محافظة الإسكندرية شهدت أمس، الجمعة، تساقط الأمطار ما بين المتوسط والغزيرة على محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وبعض المناطق من محافظة مطروح، وكان هذا طبقا للتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما شهدت فترات الليل  المتأخر انخفاضا في قيم درجات الحرارة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أغلب المحافظات تشهد برودة كبيرة في فترات الليل وفترات الصباح الباكر، وتصل الصغري على القاهرة الكبرى إلى 13 و14 درجة مئوية، كما تشهد المدن الجديدة انخفاضا بدرجات الحرارة، ناصحة بعد تخفيف الملابس وأرتداء ملابس شتوية ثقيلة.


وأضافت أنه من المتوقع اليوم، السبت، وغدا، الأحد، أن تقل فرص سقوط الأمطار، ما يزيد الشعور بالاستقرار في الأحوال الجوية، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

 

حالة الطقس أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين على معظم محافظات الجمهورية

وتابعت: “يشهد يوما الاثنين والثلاثاء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ومنخفضا جويا متعلق بطبقات الجو العليا ومنخفضا سطحيا على سطح البحر المتوسط، وتشهد بعض المحافظات أمطارا متفاوتة الشدة في بعض محافظات الجمهورية على سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة،  وتشهد السواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد أمطارا متوسطة”.

وأوضحت منار غانم، أن يوم الثلاثاء هو ذروة التقلبات الجوية، ويشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وتمتد الأمطار بكميات أقل على القاهرة الكبرى، مع وجود نشاط للرياح، ما يزيد الشعور بالبرودة، ومع يوم الأربعاء تقل كميات الأمطار ويشهد هذا اليوم تحسنا في حالة الطقس.

وفيما يلي توقعات بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 12
الإسكندرية 22 - 13
الإسماعيلية 23 - 13
الغردقة 25 -17
أسوان 26 - 13
سوهاج 23 - 12
المنيا 22 - 10

القاهرة الاحوال الجوية درجات الحرارة تساقط الامطار انخفاض درجات الحرارة أرتداء ملابس شتوية ثقيلة

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