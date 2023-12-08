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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل الشتاء الحالي الأشد بردوة خلال الـ50 عاما الماضية؟..تحذير عاجل من الأرصاد

أمطار رعدية
أمطار رعدية

رد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على ما يتردد بشأن أن فصل الشتاء الحالي الأشد بردوة خلال الخمسين عاما الماضية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعة والأمطار أيضا.

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أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد


وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، اليوم الجمعة، أنه متبقي 14 يوما وينتهي فصل الخريف ويبدأ فصل الشتاء، وهناك توقعات بأن تكون درجات الحرارة والأمطار أيضا حول المعدلات الطبيعية.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك اضطراب في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق، متوقعا أن يشهد الإثنين المقبل أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.


أمطار رعدية يوم الثلاثاء المقبل

 

وتابع محمود القياتي، أن يوم الثلاثاء قد يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 

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