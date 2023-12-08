أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن غطاء سحابي يؤثر علي شمال البلاد يكون غير مؤثر، لكن مع دخول المساء تبدأ السحب بالتشكل علي السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة علي بعض المناطق.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس لطيفا نهارا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي في القاهرة 21 درجة والصغري 15 درجة.

فرص أمطار متوسطة في المساء وتكون رعدية أحيانا بنسبة 50%

كما يشهد الطقس، اليوم الجمعة، فرص أمطار متوسطة في المساء وتكون رعدية أحيانا بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر تكون على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وحذرت الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلي 2 متر.. وبالنسبة للبحر الأحمر فهو معتدل وارتفاع الأمواج بين 1,5 إلي 2 متر

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 21 15

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 22 13

بنهــــا 21 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 23 14

بورسعيد 22 13

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 23 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 15

نخل 23 10

كاترين 22 05

الطور 25 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 22 13

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 24 11

السلوم 20 08

سيوة 20 08

رأس غارب 27 17

الغردقة 27 18

سفاجا 26 19

مرسى علم 28 18

شلاتين 27 22

حلايب 26 21

أبو رماد 25 20

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 10

أسيوط 23 11

سوهاج 24 14

قنا 26 14

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 27 14