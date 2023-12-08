هجمة شتوية عنيفة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من طقس الإثنين والثلاثاء.. تفاصيل

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس يومي الإثنين والثلاثاء، حيث تضرب البلاد موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية.





وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات متلفزة أن اليوم يسود طقس لطيف تمامًا خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود معتدل تمامًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لافتة إلى أن أغلب محافظات الجمهورية يوجد بها انخفاض في قيم درجات الحرارة.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه مع دخول فترة الليل وغياب أشعة الشمس ستزيد البرودة والانخفاض في درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل الصغرى خلال فترة الليل 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تسود أجواء باردة في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية غدًا السبت، كما متوقع امتداد أمطار خفيفة لجنوب سلاسل البحر الأحمر، ومتوقع استمرار استقرار الأحوال الجوية على مداريومي السبت والأحد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 - 18

الإسكندرية 22 - 13

الإسماعيلية 23 - 14

الغردقة 27 -18

أسوان 27 - 14

سوهاج 24 - 14

المنيا 22 - 10