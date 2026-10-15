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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تحافظ على صدارة إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت للعام الخامس وتحصد جائزة Speedtest

مصر
مصر
أ ش أ

حافظت مصر على صدارتها الإفريقية في سرعة الإنترنت الثابت للعام الخامس على التوالي، بعد فوزها بجائزة «Speedtest Award» التي تمنحها شركة «أوكلا» العالمية المتخصصة في قياس أداء شبكات الاتصالات والإنترنت، تقديرًا لأداء شبكات الإنترنت الثابت في مصر خلال النصف الأول من عام 2026.

وأُعلن عن فوز مصر بالجائزة على هامش فعاليات مؤتمر «Network X 2026»، الذي تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، بعد تفوق أداء شبكات الإنترنت الثابت المصرية على نظيراتها في مختلف دول القارة الإفريقية.

ويأتي هذا الإنجاز في ضوء الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات، والتوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين، ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والبيانات، ودعم مستهدفات الدولة في التحول الرقمي.

وتستند الجائزة إلى نتائج القياسات الفعلية لأداء شبكات الإنترنت الثابت عبر منصة «Speedtest»، وفق مجموعة من المؤشرات الفنية التي تعكس تجربة المستخدمين، بما يتيح تقييم مستويات سرعة الشبكات وكفاءتها استنادًا إلى بيانات الاستخدام الفعلي.

وتسلّم الجائزة نيابة عن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الوفد المصري المشارك في المؤتمر، برئاسة المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعضوية المهندس محمد الفوي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون الفنية للاتصالات، والدكتور حسام عبد المولى، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز للشؤون الفنية والجودة، والمهندس أحمد شوقي عبد الغفار، مدير إدارة الحوكمة الفنية للإنترنت بالجهاز.

وأكد المهندس محمد شمروخ أن فوز مصر بالجائزة يعكس التقدم المحقق في تطوير شبكات الإنترنت الثابت ورفع كفاءتها، ويؤكد جهود الدولة في تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات.

وأوضح أن هذا التقدير الدولي يمثل حافزًا لمواصلة تنفيذ خطط تطوير الشبكات، وتحفيز مقدمي خدمات الاتصالات على زيادة استثماراتهم في البنية التحتية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمواطنين، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأعرب شمروخ عن تقديره لدور شركة «أوكلا» في قياس أداء شبكات الاتصالات وفق معايير دولية، وإتاحة مؤشرات موضوعية تشجع الدول ومقدمي الخدمات على تطوير شبكاتهم وتحسين تجربة المستخدمين، مؤكدًا استمرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اتخاذ الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مصر الإفريقية الإنترنت

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